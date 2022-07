Un incendio ha distrutto tre serre e seminato il panico tra i residenti. È successo alla periferia di Taviano dove una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli unitamente a quella di Ugento e il supporto con autobotte sono intervenuti per un grosso incendio di sterpaglie e alberi che ha coinvolto tre serre. Sul posto anche il personale della Protezione civile di Matino e Casarano. L’intervento è durato oltre quattro ore ed è valso a salvare alcune abitazioni. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco.