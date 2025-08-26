Taviano, il pittore del paese: la strada è la sua bottega d’arte

Passeggiando nel centro storico di Taviano è impossibile non notarlo. È Davide D’Aprile, il pittore e restauratore del paese, nato in un giorno di marzo di tanti anni fa, “nel mese degli artisti”, come lui stesso ama raccontare. È lì, nello stesso punto, da 13 anni, notte e giorno, estate e inverno a dipingere tele, tegole e imposte di ogni dimensione.

Le sue opere incantano turisti e gente del luogo ed è difficile resistere alla tentazione di entrare in quella piccola bottega disordinata per perdersi tra le figure religiose, i fiori, le marine e i centri storici del Salento, i soggetti preferiti dei suoi quadri.

Lui, però, preferisce dipingere all’aperto in questa stradina del centro storico e le sue giornate, così come la sua vita, sono interamente dedicate all’arte.

Una devozione che dura da oltre mezzo secolo, da quando era bambino.

In questo laboratorio non c’è molto spazio, eppure succedono tante cose: si scambiano chiacchiere e risate, i genitori accompagnano i figli per far germogliare in loro la passione per l’arte, e Davide giura di essere stato anche il Cupido di alcune coppie.

