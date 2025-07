Taviano, furti con strappo in discoteca: arrestato 18enne napoletano

Il ragazzo, incensurato, ha dichiarato alla Polizia di essersi recato in Salento con il solo intento di compiere furti e ripartire

La Polizia ha arrestato un 18enne di Napoli, senza precedenti, sorpreso mentre metteva a segno furti all’interno della discoteca Vega di Taviano.

Durante la serata, il giovane ha strappato una collana d’oro dal collo di un avventore intento a ballare. La vittima, accortasi subito del furto, ha allertato la sicurezza che ha prontamente informato una volante del commissariato di Gallipoli, presente all’esterno del locale per un controllo sul territorio.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente individuando il presunto responsabile all’interno della sala. Alla richiesta dei poliziotti, il giovane ha restituito la collana appena sottratta. Successivamente, è stata effettuata una perquisizione che ha portato al rinvenimento di altre due collane d’oro, nascoste negli indumenti, molto probabilmente rubate con lo stesso modus operandi ad altri clienti ignari del furto.

Dopo l’arresto, il diciottenne ha dichiarato di essere arrivato in Salento la sera precedente, senza aver prenotato un alloggio, con l’intenzione di fare ritorno a casa il giorno seguente. Ha inoltre lasciato intendere di essere giunto assieme ad altri coetanei, non identificati, con il solo scopo di compiere furti e ripartire nell’arco di 24 ore, secondo un modello criminale già noto e definito come quello dei “ladri trasfertisti”.

Dopo gli accertamenti di rito, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto.

