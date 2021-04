Sono ancora ricercati i tre individui che nella notte sono fuggiti a piedi dopo uno spericolato inseguimento con i carabinieri per le vie di Taviano. Un suv si è schiantato contro il muro di un’abitazione in via Corsica praticando un foto. Dalla jeep sono uscite tre persone che sono riuscite a dileguarsi per le vie limitrofe.