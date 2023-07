Taviano, con l’auto contro una vespa: padre e figlioletta in ospedale

Terribile incidente a Taviano, in via Regina Margherita. Una Fiat Panda ha centrato ad un incrocio una vespa con a bordo padre e figlia di 34 e 12 anni, entrambi di Racale. Un impatto violento che ha provocato alla ragazzina diverse fratture lesioni ed è stata operata d’urgenza. In ospedale, anche lui con codice rosso, è stato trasportato il padre. Il giovane al volante della Panda è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici e alcolemici da parte degli operatori sanitari. Per le indagini sono giunti gli agenti del comando della polizia locale di Taviano.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp