Weekend di ferragosto movimentato in Salento. A Taviano i carabinieri hanno inseguito per diversi chilometri una Fiat Bravo con a bordo quattro minori, minorenne, e quindi senza patente, anche il ragazzo al volante. Nelle concitate fasi in cui i carabinieri intimavano l’arresto della marcia, la Fiat Bravo è entrata in collisione con la gazzella dell’Arma. Il tutto si è concluso nei pressi di via Gallipoli, la strada principale che conduce a racale e alla statale.

Il video diventato virale sui social: