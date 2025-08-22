22 Agosto 2025

Taviano, Arti e Fiori 2025: la città celebra il suo simbolo

Gloria Roselli 22 Agosto 2025
La bellezza dei fiori si è unita alle espressioni artistiche più diverse, dalla danza al canto, dalla poesia alle arti circensi, per avvolgere il centro di Taviano in un’atmosfera suggestiva e affascinante. È tornata anche quest’anno la rassegna “Arti e Fiori”, ormai una tradizione radicata che per due giorni ha trasformato i vicoli e le piazze in un palcoscenico a cielo aperto e in una galleria floreale.

Tra spettacoli musicali, l’elegante danza aerea della performer Paola Quistini, enogastronomia, piccoli incontri circensi, composizioni floreali e luminarie, Taviano ha rispolverato la sua identità, il cui simbolo sono proprio i fiori, metafora di rinascita e di connessione profonda con la natura e con la terra.

Un evento che si colloca nei primissimi mesi del mandato del neosindaco Francesco Pellegrino, eletto appena lo scorso maggio, ma che afferma di aver già trovato un punto di confronto e dialogo con i cittadini.

