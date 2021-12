Taviano, apre porta di casa e viene ferito, acquisiti video

TAVIANO – Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero consentire ai carabinieri di identificare l’autore dell’agguato avvenuto questa sera a Taviano, in provincia di Lecce, dove il 54enne Fabrizio Patacchiola è rimasto ferito ad una gamba da un colpo di pistola. Gli investigatori stanno infatti acquisendo i video della zona per cercare di identificare l’aggressore. La dinamica dei fatti è stata riferita dalla vittima, che ha detto di non aver riconosciuto l’uomo che lo ha ferito. Ha raccontato di aver aperto la porta di casa e di essersi trovato di fronte un uomo incappucciato che, puntando alle gambe, ha sparato per poi fuggire. Lo ha scritto in serata la stessa vittima sul suo profilo facebook. “Hanno suonato alla porta della mia abitazione, ho aperto la porta e mi hanno sparato alla gamba destra – si legge nel post – . Ambulanza e carabinieri sono giunti prontamente sul posto. Grazie”. Il 54enne si trova attualmente ricoverato nell’ospedale di Casarano, dove è stato portato in codice giallo. Nelle prossime ore sarà nuovamente sentito dai carabinieri i quali, coordinati dalla Procura di Lecce, stanno cercando di ricostruire dinamica e movente.