Taviano, 54enne in carcere per violenze e soprusi sulla convivente

Nuovo episodio di violenza domestica nel Leccese. I carabinieri di Racale hanno arrestato un 54enne di Taviano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La vittima è la convivente, che ha denunciato ai militari le ripetute violenze subite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i comportamenti vessatori sarebbero andati avanti dal maggio 2024 fino al 16 agosto 2025, giorno in cui si sarebbe verificato l’ultimo episodio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto nel carcere di Borgo San Nicola, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri rinnovano l’appello a denunciare episodi di maltrattamenti e violenza in ambito familiare, sottolineando che rivolgersi alle forze dell’ordine è il primo passo per interrompere un ciclo di sopraffazione e uscire da situazioni di pericolo.

