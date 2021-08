Taurisano | Sul corpo i lividi delle violenze, donna denuncia ex compagno

“Il mio ex compagno mi ha aggredita”. Ha iniziato così il suo racconto una donna di Taurisano, in provincia di Lecce, che con il corpo pieno di lividi si è presentata al locale Commissariato per sporgere denuncia. Nei confronti di un giovane 25enne di Taurisano è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo anche telefonico, con persone diverse da quelle che con lui coabitano e lo assistono.

L’ordinanza scaturisce da una capillare e delicata attività investigativa finalizzata alla ricostruzione dei fatti descritti dalla vittima.

Dalle sue dichiarazioni e quelle delle altre persone a conoscenza della situazione, è emersa una vicenda contrassegnata da ripetuti allontanamenti e ritorni da parte della donna che, nonostante le violenze subite, non aveva mai inteso sporgere querela e mai si era rivolta alle Forze dell’Ordine, continuando, paradossalmente, a rimanere legata al suo ex compagno, subendone gli atteggiamenti violenti e possessivi, addebitando i lividi presenti sul suo corpo ad incidenti domestici. Al termine delle indagini il GIP di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.