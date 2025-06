Taurisano, errore corretto a mano sui manifesti del 2 giugno: parla il Sindaco

Gli antichi Latini lo chiamavano “lapsus calami”, un errore involontario di scrittura. Così il sindaco di Taurisano, maestro di scuola primaria in pensione, Luigi Guidano, giustifica la gaffe apparsa sui manifesti affissi in città in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica italiana.

“2 giugno 1946 – 2 giugno 2025, 77 anni di Repubblica Democratica”, si legge sui cartelloni, ma il conto non torna. E infatti gli anni sono 79. Un errore di calcolo che si ripete per ben tre volte all’interno del testo, e che lo stesso primo cittadino, notato il misfatto, ha corretto in prima persona, scendendo in strada armato di pennarello e con vigili urbani al seguito.

