Taurisano: sei nuovi giocatori, tante conferme e il nuovo allenatore Oliva

L’ASD Taurisano 1939 ha ufficializzato un ampio rinnovamento in vista del campionato di Eccellenza 2025/2026, presentando sei nuovi giocatori, numerose conferme e il nuovo allenatore Mimmo Oliva, a cui sarà affidata la guida tecnica del club.

Tra i volti nuovi spicca l’attaccante portoghese Márcio Andrade Fernandes, classe 2001, cresciuto nel settore giovanile dell’Olímpico Montijo. Dopo esperienze in patria e in Polonia con lo LZS Starowice, ha giocato in Italia con Geraci e ASD Genova. Punta mobile e dotata di rapidità, porterà dinamismo al reparto offensivo.

Altro rinforzo nel reparto avanzato è Luca Romano, esterno sinistro classe 1993, con un passato nelle giovanili di Leccee Nardò. Ha militato in diverse formazioni tra Serie D ed Eccellenza, tra cui Gallipoli, Novoli, Atletico Racale, Avetrana, Tricase, Toma Maglie, Galatina e, recentemente, Ugento. Vanta 26 presenze in Serie D.

A centrocampo arriva Giuseppe Nello D’Ettorre, classe 2000, formatosi nel Lizzano e successivamente in forza a Sava, Avetrana e Manduria, dove si è distinto in Eccellenza. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Gallipoli.

Sulla fascia destra sarà a disposizione Nicola Lezzi, nato nel 2001 a Lecce, ex settore giovanile giallorosso. Ha giocato in Serie D con 29 presenze all’attivo, segnando una rete tra campionato e coppa. Dopo Nardò, Corato, Toma Maglie e Ugento, si unisce ora al progetto granata.

La retroguardia sarà rinforzata dall’argentino Joaquín Nicolás Cabrera, difensore centrale classe 1991 originario di Marcos Juárez, cresciuto calcisticamente nell’Unión de Santa Fe. In Italia ha militato tra le altre con Francavilla in Sinni, Toma Maglie, Insieme Formia e Real Forio, con cui ha disputato i playoff di Eccellenza Campana e la finale di Coppa Italia Eccellenza. Vanta 49 presenze e 2 reti in Serie D.

Rinnovata anche la fiducia a diversi protagonisti della passata stagione. Restano in rosa i centrocampisti Umberto Solidorio, Andrea Maiolo (capitano), Gabriele Quarta, gli attaccanti Marco Mingiano e Luca Perdicchia, i difensori Giovanni De Icco, Stefano Pasca e Vincenzo Quaranta, oltre ai portieri Francesco Rollo e Fabrizio Negro.

La guida tecnica per la nuova stagione sarà affidata a Mimmo Oliva, allenatore di comprovata esperienza, scelto per inaugurare una nuova fase del progetto granata. Insieme a lui, sono stati presentati anche i membri dello staff: Emanuele Panico, preparatore dei portieri, da tre anni al Taurisano; Simone Romano, preparatore atletico reduce dalle esperienze con Ugento, Gallipoli e Matino; Davide Caputo, fisioterapista e massaggiatore, con trascorsi nel Casarano Calcio, Heffort Parabita, Racale, Gallipoli e anche nel volley con il Casarano di Serie C.

