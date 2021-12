TAURISANO – Dopo l’albero di Natale in fiamme, a distanza di 24 ore un secondo incendio è divampato Taurisano nella notte in via Giardino d’infanzia. Sul posto a domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, per la indagini la Polizia del Commissariato di Pubblica Sicurezza Taurisanese allertati dalla segnalazione di un cittadino. Ad innescare l’incendio alcuni carboni riversati nel bidone dell’immondizia.