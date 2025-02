Taurisano, rubate reliquie in chiesa: il parroco denuncia

Furto sacrilego a Taurisano, in Salento, dove sono state trafugate le reliquie di Santa Maria Goretti e di Santa Teresa custodite nella parrocchia della chiesa dei Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti. Si tratta di piccolissimi frammenti di ossa e di indumenti delle due sante, custoditi in una piccola teca nell’armadio dell’ufficio parrocchiale. I ladri sono entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato, forzando una finestra del teatro parrocchiale, vicino alla chiesa per poi introdursi all’interno, impossessandosi dei reliquiari contenenti i resti delle due sante, molto venerate in paese. Prima di fuggire hanno disalimentato il sistema di videosorveglianza della chiesa, portandolo via. A dare la notizia il parroco Don Biagio Errico sulla pagina social della parrocchia.

