Taurisano, operaio folgorato durante uno scavo

Incidente sul lavoro nel pomeriggio a Taurisano. Un uomo di 62 anni di Specchia, dipendente di una ditta di San Pancrazio Salentino, è rimasto folgorato mentre effettuava alcuni lavori per conto dell'Enel. L'episodio si è verificato in via San Giovanni Bosco. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato locale insieme agli ispettori dello Spesal, mentre l'uomo è stato condotto dai sanitari del 118 all'Ospedale Cardinale Panico di Tricase. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.

Foto Pagina Facebook Sei di Taurisano se.