Ha riferito di essere stato rapinato di cellulare e portafogli e poi picchiato il 20enne che è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale, al Ferrari di Casarano. L’episodio si sarebbe verificato a Taurisano, in Piazza Mercato. Al vaglio dei poliziotti del locale Commissariato le immagini di alcune telecamere presenti in zona. Su quanto raccontato dal giovane i poliziotti vogliono fare piena luce.