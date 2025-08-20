Taurisano, meccanico muore schiacciato. Incidente a Montesardo

Lascia moglie, figlio e una professione che amava e che gli ha tolto la vita Sergio Casarano, il meccanico 65enne di Racale vittima del fatale incidente sul lavoro avvenuto nelle scorse ore sulla strada provinciale 374, tra Miggiano e Taurisano.

Casarano era titolare di una ditta specializzata in assistenza tecnica per mezzi pesanti. Poco dopo le 13 di martedì 19 agosto era intervenuto su questo tratto di strada su richiesta dell’autista di un camion per sostituire una ruota danneggiata, quando all’improvviso uno dei cric utilizzati per sollevare il mezzo ha ceduto.

Il tir è crollato sul meccanico che è rimasto incastrato sotto il veicolo, con un grave trauma da schiacciamento. Estratto dai vigili del fuoco e stabilizzato dagli operatori del 118, è morto poche ore dopo all’ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove è arrivato in condizioni già disperate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Taurisano e il personale Spresal per i rilievi del caso. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro penale. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al cedimento del cric.

Tanti sui social i messaggi di amici e concittadini, a partire dalle parole di cordoglio del sindaco di Racale, Antonio Salsetti. “È venuto a mancare mentre svolgeva il proprio lavoro”, scrive il primo cittadino. E qualcuno risponde: “Sergio era un gran lavoratore”.

Un altro incidente si è verificato intorno alle 15 dello stesso giorno a Montesardo, frazione di Alessano. Un uomo di 53 anni che viaggiava a bordo della sua moto è rimasto gravemente ferito a seguito di un impatto frontale con una Renault Clio.

L’uomo è stato trasportato dal personale 118 all’ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Norm della Compagnia di Tricase per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

