Taurisano, investe moto e scappa. Frigole, suore ferite in strada

È grave il bilancio di due incidenti stradali verificatisi nelle scorse ore sulle strade del Salento. Poco dopo le 20, sulla provinciale 66 di Taurisano, nei pressi di via Santissimo Crocifisso, un 27enne del posto in sella alla sua moto si è schiantato contro un camion, il cui conducente sarebbe scappato vedendo arrivare la polizia locale.

Soccorso tempestivamente degli operatori del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Nonostante abbia riportato gravi ferite a una gamba, non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale cittadina, i quali sono già al lavoro per fare luce sull’esatta dinamica del fatto e per rintracciare chi era alla guida del camion. Determinanti nelle ricerche saranno le testimonianze di alcuni automobilisti di passaggio e le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in quell’area.

Poche ore prima, nel pomeriggio, un altro incidente è avvenuto a Frigole, marina di Lecce. A scontrarsi, nei pressi di un incrocio lungo via Giuseppe della Vedova, un’auto guidata da una donna e un furgoncino a bordo del quale viaggiava un gruppo di suore francesi, nove religiose di ritorno in città dopo un pomeriggio trascorso al mare.

Sei di loro sono rimaste ferite, con diversi traumi e contusioni. Ad avere la peggio, la suora alla guida del pulmino, il cui volto è stato colpito dai frammenti di vetri rotti, a causa dei quali ha riportato ferite profonde. Tutte e sei sono state trasportate al Vito Fazzi di Lecce. Nessun danno grave fortunatamente per la conducente dell’altra auto: solo un lieve trauma agli arti inferiori.

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente: stando alle prime ricostruzioni, l’auto sarebbe giunta da una via laterale, scontrandosi con il pulmino che viaggiava sulla strada perpendicolare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi.

