Taurisano | Esce da casa con la moto, muore dopo poche centinaia di metri

Esce da casa e dopo poche centinaia di metri si schianta contro un muro morendo sul colpo. La tragedia si è verificata oggi pomeriggio, alle 17.00, a Taurisano, lungo la strada comunale Santa Trèsia. A perdere la vita Marco Prete di 35 anni, lascia la moglie e due figli piccoli. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente non sembra aver coinvolto altri mezzi, ma indagini sono in corso per capire l’esatta dinamica dei fatti. Preite potrebbe aver incontrato un ostacolo improvviso perdendo il contorlli della due ruote.

La zona è stata raggiunta dai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, i vigili del fuoco, gli agenti di polizia locale e quelli del Commissariato di Taurisano.