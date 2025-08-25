25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taurisano, Donna tenta di introdursi armata in Commissariato: fermata dalla Polizia

Maria Teresa Carrozzo 25 Agosto 2025
centered image

Momenti di paura a Taurisano, nel cuore del Salento, dove una donna di 25 anni di origini siriane è stata fermata dagli agenti della Polizia mentre tentava di entrare nel Commissariato armata di coltello. L’episodio si è verificato poche ore dopo l’arresto del marito, un 34enne di nazionalità turca, destinatario di un mandato di cattura internazionale.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la giovane si sarebbe presentata negli uffici del Commissariato con atteggiamento agitato. Nel momento in cui ha provato a estrarre il coltello, nascosto nella manica della giacca, è stata subito notata e bloccata dagli agenti. Durante l’intervento uno dei poliziotti ha riportato una lieve ferita a una mano, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La donna è stata disarmata e condotta in stato di fermo, mentre proseguono gli accertamenti sul marito e sui legami della coppia con l’estero. Le autorità competenti stanno ora valutando il quadro legale dell’episodio, che ha destato allarme nella comunità locale per la gravità del gesto e le possibili implicazioni legate al contesto internazionale.

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Notte della Taranta, solo 81mila presenze secondo i dati ufficiali della Prefettura. Macchina sicurezza senza criticità

25 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Polignano a Mare e Giovinazzo entrano nel circuito Sala Blu di RFI

25 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Ostuni, dragaggio del porto di Villanova: lavori prorogati

25 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli

Cellino, esplosioni e incendio nell’hangar: resta grave 76enne

25 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli

Al supermercato con 27mila euro, derubati anziani

25 Agosto 2025 Marzia Baldari

Maltempo, bomba d’acqua nel tarantino, danni soprattutto a Grottaglie

25 Agosto 2025 Marzia Baldari

potrebbe interessarti anche

Taurisano, Donna tenta di introdursi armata in Commissariato: fermata dalla Polizia

25 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Bari, parco Perotti sommerso dai rifiuti

25 Agosto 2025 Maria Fiorella

Barletta, Frecce tricolori: cresce l’attesa

25 Agosto 2025 Maria Fiorella

L’ex Taranto Sergio Contessa all’Erchie

25 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello