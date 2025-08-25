Taurisano, Donna tenta di introdursi armata in Commissariato: fermata dalla Polizia

Momenti di paura a Taurisano, nel cuore del Salento, dove una donna di 25 anni di origini siriane è stata fermata dagli agenti della Polizia mentre tentava di entrare nel Commissariato armata di coltello. L’episodio si è verificato poche ore dopo l’arresto del marito, un 34enne di nazionalità turca, destinatario di un mandato di cattura internazionale.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la giovane si sarebbe presentata negli uffici del Commissariato con atteggiamento agitato. Nel momento in cui ha provato a estrarre il coltello, nascosto nella manica della giacca, è stata subito notata e bloccata dagli agenti. Durante l’intervento uno dei poliziotti ha riportato una lieve ferita a una mano, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La donna è stata disarmata e condotta in stato di fermo, mentre proseguono gli accertamenti sul marito e sui legami della coppia con l’estero. Le autorità competenti stanno ora valutando il quadro legale dell’episodio, che ha destato allarme nella comunità locale per la gravità del gesto e le possibili implicazioni legate al contesto internazionale.

Maria Teresa Carrozzo