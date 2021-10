Taurisano | Bomba contro casa del Segretario PD

Nel corso della notte, a Taurisano, un ordigno è stato fatto esplodere contro l’abitazione di un candidato consigliere.

La vittima è Francesco Damiano, Segretario del Circolo PD di Taurisano e candidato al consiglio comunale, tra le fila dell’aspirante Sindaco Luigi Giordano. La deflagrazione è avvenuta nel corso della notte, attorno alle 2 ed è stata udita in tutta la cittadina. Il botto ha provocato ingenti danni alle strutture murarie esterne della casa, completamente annerite e all’auto che era parcheggiata proprio davanti al suo domicilio, andata completamente distrutta. Tutto il gruppo politico di cui fa parte e il PD provinciale si è stretto attorno al militante vittima di questo vile gesto che macchina in modo irreparabile la campagna elettorale di Taurisano.

Il commento pubblicato dalla lista Ripartiamo Insieme: “Esprimo il mio più totale disprezzo per il vile e grave atto intimidatorio realizzatosi questa notte in danno della famiglia del Segretario del Partito Democratico e attuale componente della lista “Ripartire Insieme”.

È gravissimo che gesti del genere accadano, soprattutto in campagna elettorale.

Questo non fermerà la nostra determinazione, anzi, agiremo con ancora più convinzione perché Taurisano non è questo!!!!

Guardiamo avanti Francesco Damiano !!! Ora più che mai!!! Forza… Ti siamo vicini!!!”

Anche il PD provinciale è immediatamente sceso in campo in supporto del Segretario Damiano: “Il segretario provinciale del Partito Democratico di Lecce, a nome di tutta la comunità dei Democratici salentini, esprime la sua solidarietà al segretario del circolo PD di Taurisano Francesco Damiano, vittima di un attentato alla sua abitazione privata nella notte. a Francesco e alla sua famiglia, abbraccio sincero da parte di tutti noi”.