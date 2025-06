Taurisano, arrestato 37enne per maltrattamenti in famiglia

Ancora un dramma tra le mura domestiche. Gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno arrestato un 37enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce per maltrattamenti in famiglia.

Secondo le indagini, l’uomo – tossicodipendente – avrebbe sottoposto la moglie a continue violenze fisiche e psicologiche, spesso perpetrate davanti ai tre figli minori, per costringerla a consegnargli denaro da destinare all’acquisto di cocaina.

La vicenda è emersa inizialmente nel mese di aprile, attraverso una segnalazione anonima ai Servizi Sociali, che ha fatto scattare le prime verifiche. Tuttavia, è stato solo il 29 maggio che la donna, dopo mesi di silenzio e paura, ha trovato il coraggio di formalizzare la denuncia.

Immediatamente è stata attivata la procedura del “Codice rosso”, che garantisce un canale prioritario e urgente per i casi di violenza domestica. L’uomo è stato rintracciato e condotto nel carcere di Lecce, dove ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna e i figli sono stati presi in carico dai servizi territoriali competenti, che stanno lavorando per garantire loro protezione e supporto psicologico.

