Taurisano, aggredisce il padre per denaro, arrestato 32enne

Ha chiesto denaro al padre anziano per comprare dell’alcool, ma al suo rifiuto lo ha aggredito con un calcio alla spalla e lo ha scaraventato contro un muro: così è finito agli arresti un giovane di Taurisano (Lecce), già in cura al centro di salute mentale di Casarano. Una situazione, quella del giovane, che andava avanti da tempo: era stato proprio il padre 72enne, con cui conviveva, a denunciare il figlio per i suoi atteggiamenti violenti, dovuti all’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, e a farlo ricoverare nella struttura salentina. Ieri sera l’ennesimo litigio: dopo il rifiuto del padre all’ennesima richiesta di danaro: il giovane, già in preda all’alcool, avrebbe prima sfogato la sua furia lanciando con forza il telecomando sul pavimento, poi avrebbe aggredito fisicamente l’anziano che, dolorante e impaurito, sarebbe scappato nell’abitazione dei vicini allertando il 113. La pattuglia ha bloccato il giovane mentre cercava di allontanarsi con una bici. A quel punto l’anziano si è avvicinato nuovamente al figlio che, ancora alterato, si è scagliato prima contro il padre, poi ha minacciato e cercato di colpire i poliziotti e il personale medico giunto sul posto, rifiutando il trattamento sanitario. Il giovane è stato così immobilizzato e arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, tentata estorsione, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp