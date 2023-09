Le dichiarazioni del tecnico del Monterosi, Roberto Taurino, al termine della gara contro il Potenza terminata 1 a 0 (VEDI CRONACA E TABELLINO).

“Sono contento per la prestazione che abbiamo fatto. Abbiamo tenuto testa ad una squadra forte in tutto: negli undici, nella panchina con un allenatore molto preparato. I ragazzi ci hanno messo tanta umiltà e tanto impegno: son voluti essere squadra. Dopo un solo giorno di lavoro ho visto grande abnegazione. A me la squadra è piaciuta. Questa è una prestazione che ci deve dare coraggio. Dobbiamo essere vogliosi di migliorare perché questo è un gruppo che ha qualità per migliorare e possiamo andare a prenderci questa prima vittoria che ci serve a livello morale”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp