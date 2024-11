Taste of peace Jerusalem: israeliani e palestinesi insieme ai fornelli ad Andria

“Taste of peace Jerusalem” è un messaggio di pace che parte dalle pendici di Castel del Monte, seguendo la politica di Federico II che fece dell’inclusione e della convivenza delle religioni la chiave del suo impero. Cuochi israeliani e palestinesi hanno lavorato fianco a fianco ai fornelli per dire basta alle continue ostilità in medio oriente. La cucina si conferma lingua universale e vettore di fraternità e amicizia tra popoli.

