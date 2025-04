Tassa di soggiorno, nuovo record nel 2025: sfiorati 1,2 miliardi di incasso

Il 2025 si preannuncia come un anno da record per la tassa di soggiorno: secondo l’Osservatorio Jfc, il gettito toccherà quota 1 miliardo e 186 milioni di euro, con un incremento del +15,8% rispetto al 2024. Cresce anche il numero dei Comuni in cui si applica l’imposta, ora saliti a 1.389.

Nel 2024, il gettito complessivo è stato di 1 miliardo e 24 milioni, con un boom del +29,1% sul 2023, quando si attestarono a 793,5 milioni. Tuttavia, permane il problema della scarsa trasparenza nella gestione dei fondi da parte di molte amministrazioni comunali.

Le regioni con più incassi nel 2024

Al primo posto il Lazio con oltre 300 milioni di euro, grazie soprattutto ai 292 milioni raccolti da Roma, che ha registrato un aumento del +61,2%. Seguono:

Toscana: 121 milioni (+13% circa),

Lombardia: 114 milioni (+22,5%).

Le città d’arte in vetta

Roma domina con 292 milioni.

Firenze seconda con oltre 76,5 milioni (+9,9%).

Milano terza, sempre con circa 76,5 milioni, ma con un incremento maggiore: +23,2%.

Località balneari

Rimini guida con 14 milioni di euro (+30,5%),

Sorrento segue con 9,2 milioni (+31,6%),

Jesolo stabile con 5,7 milioni (-1,4%).

Località termali

Abano Terme al top con 3,7 milioni (+22,1%),

Merano seconda con 3,2 milioni (+37,2%),

Ischia terza con 2,2 milioni (+12,4%).

Località lacustri

Como in forte crescita con 4,1 milioni (+88%),

Peschiera del Garda con 2,8 milioni (+5,4%),

Lazise con 2,3 milioni (+4%).

Località montane

Castelrotto prima con 5,1 milioni (+43,5%),

Selva di Val Gardena con 3,5 milioni (+39,3%),

Corvara in Badia terza con 2,8 milioni (+41,1%).

La tendenza in costante crescita della tassa di soggiorno evidenzia un ruolo sempre più strategico per le casse comunali, ma richiama anche la necessità di trasparenza e reinvestimento responsabile nei servizi turistici e urbani.

