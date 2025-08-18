18 Agosto 2025

Tassa di soggiorno: a Martina Franca aumentano le tariffe

Ottavio Cristofaro 18 Agosto 2025
Da oggi, visitare Martina Franca costerà un po’ di più. L’amministrazione comunale ha deciso di aumentare la tassa di soggiorno, una mossa che divide tra necessità di investire nel patrimonio e timori per il futuro del turismo.

