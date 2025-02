Lecce, task force PUG: per Codacons passo indietro senza coinvolgere la città

Il Codacons Lecce esprime forti perplessità sulla scelta dell’amministrazione comunale di istituire una task force di professionisti per rivedere il Piano Urbanistico Generale (PUG). Sebbene sia legittimo per una nuova giunta verificare e adeguare un piano così rilevante, il metodo adottato solleva dubbi e critiche.

Un’operazione che esclude i cittadini

Per il Codacons, il problema principale non è la revisione del PUG in sé, ma il modo in cui viene portata avanti. Ancora una volta, la politica locale sembra prendere decisioni fondamentali senza coinvolgere direttamente cittadini, associazioni e rappresentanti del tessuto economico. L’urbanistica non è solo una questione tecnica: influisce sulla qualità della vita, sulla gestione degli spazi pubblici, sulla mobilità e sui servizi. Affidare la revisione a un gruppo ristretto di esperti, senza garantire una vera partecipazione popolare, significa ridimensionare il concetto stesso di pianificazione condivisa.

Urbanistica: serve una visione più ampia

Secondo il Codacons Lecce, la città non è solo ciò che appare sulle mappe e nei documenti ufficiali. Lecce è fatta di strade, quartieri con servizi carenti, spazi pubblici da valorizzare e necessità reali che i cittadini vivono ogni giorno. Un piano urbanistico non può essere discusso solo nelle stanze del potere, ma deve nascere da un confronto aperto con chi vive e lavora nel territorio.

Una vera svolta amministrativa passa dal coinvolgimento della città

Per il Codacons, il rischio è che il dibattito si concentri su aspetti secondari – come l’eventuale compenso dei professionisti o la loro appartenenza politica – senza affrontare il nodo centrale: l’assenza di un percorso partecipato.

Se davvero si vuole segnare una discontinuità con il passato, l’amministrazione dovrebbe aprire le porte al confronto, garantendo la massima trasparenza e coinvolgendo direttamente cittadini e associazioni. Solo così il nuovo PUG potrà essere uno strumento realmente efficace e rispondente alle esigenze di Lecce e dei suoi abitanti.

