Taser contro guardia giurata: paura all’Ospedaletto di Trani

Momenti di tensione all’interno dell’Ospedaletto di Trani, una struttura frequentata ogni giorno da bambini e famiglie. Un paziente del centro di salute mentale ha infatti aggredito con un taser una guardia giurata, che è riuscita a difendersi parando l’affondo con la mano, riportando ferite solo alla stessa. Secondo quanto ricostruito grazie alla presenza di diversi testimoni il paziente del centro di salute mentale, arrivato in struttura avrebbe richiesto di incontrare uno dei medici del centro per poi attaccare la guardia con il dispositivo elettronico.

La pronta difesa della guardia giurata ha evitato il peggio. Infatti il paziente durante la colluttazione avrebbe provato a prendere la pistola del vigilante dichiarando di volersi togliere la vita. Tempestivo l’intervento degli Agenti della Polizia di Stato che ora sono al lavoro sul caso. L’episodio però accende i riflettori sulla sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti, in una struttura in cui coesistono il servizio igiene e sanità pubblica – dove si effettuano le vaccinazioni soprattutto per i più piccoli – e il centro di salute mentale.

