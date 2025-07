“Tartarughe e delfini nel mare di Pisticci, altro che liquami”

Il sindaco Albano replica alle accuse di Di Trani: “Nessuna emergenza sanitaria, il Comune ha agito con responsabilità”

“Altro che liquami, nel mare di Pisticci nuotano tartarughe e delfini”. È con questa dichiarazione che Domenico Albano, sindaco di Pisticci, interviene per smentire le affermazioni del consigliere comunale Vito Anio Di Trani.

Secondo il primo cittadino, le criticità ambientali segnalate non rappresentano un’emergenza igienico-sanitaria e, anzi, sarebbero situazioni preesistenti già note ai tempi in cui lo stesso Di Trani era sindaco. “Se allora non si parlò di emergenza, non si comprende perché farlo oggi”, sottolinea.

Il sindaco precisa che le problematiche denunciate riguardano specifici insediamenti in località 48 – Marina di Pisticci, dove le attività di depurazione sono a carico dei privati. “È compito dei condomìni e degli amministratori garantire il rispetto degli obblighi previsti”, spiega Albano rigettando ogni coinvolgimento diretto del Comune. “A meno che Di Trani non voglia farsi portavoce di interessi particolari a discapito della collettività”, aggiunge.

Sul piano istituzionale, l’amministrazione comunale dichiara di aver operato con continuità e trasparenza. Sono state convocate riunioni formali (la più recente il 12 giugno) e il 17 luglio è stata inoltrata una richiesta di incontro alla Prefettura di Matera. “Siamo in costante interlocuzione con i rappresentanti dei villaggi interessati, anche valutando eventuali interventi d’autorità”, afferma il sindaco.

Particolarmente duro il passaggio sui danni d’immagine provocati dalle dichiarazioni di Di Trani. “Sui social e nelle strutture ricettive ci segnalano disdette e allarmi infondati. Il nostro mare non galleggia sui liquami”, dichiara. Il sindaco ricorda che Pisticci è da tempo premiata con riconoscimenti ambientali e che “la presenza di tartarughe e delfini è un indicatore di buona salute dell’ecosistema marino”.

L’intervento si chiude con un appello alla responsabilità istituzionale e una riserva di azione legale: “Invito formalmente a non diffondere informazioni false o allarmistiche. Mi riservo di adire le vie legali per tutelare l’onorabilità dell’amministrazione e della comunità che rappresento”.

