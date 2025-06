Tariffe AQP, Perrini: “Emiliano e vertici in Commissione per chiarire”

BARI – “L’Acquedotto Pugliese rischia di dover restituire oltre 28 milioni di euro ai cittadini a causa di una sentenza del Tar Lombardia che ha bocciato le delibere sulle tariffe per il biennio 2022-2024. Una vera figuraccia – afferma Renato Perrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Puglia – per la quale abbiamo chiesto l’audizione urgente del Presidente Emiliano e dei vertici di AQP in I e V Commissione. Vogliamo capire le motivazioni del rigetto del ricorso e quali azioni si intendano intraprendere. Al centro della questione, la valutazione attribuita alla storica sede di via Cognetti, che avrebbe falsato i bilanci e gonfiato le bollette dei pugliesi.”

