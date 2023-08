Taranto: Zonta e un eurogol di Bifulco stendono il Fasano

Un Taranto dai due volti archivia la pratica Fasano nel corso del penultimo allenamento congiunto prima dell’esordio in campionato contro il Foggia. Dopo un primo tempo deludente e inconcludente, i rossoblù sbancano il “Vito Curlo” grazie ad una rete di Zonta e al sesto gol estivo di Bifulco. Segnali incoraggianti per Capuano, il quale però dovrà correggere alcuni aspetti in vista del primo incontro di Serie C.

Formazioni iniziali- Prove generali per Ezio Capuano, il quale schiera Vannucchi tra i pali, coperto da Heinz, Antonini e Riggio. In cabina di regia, Bonetti è supportato dalle mezze ali Calvano e Zonta, coadiuvati dai quinti Kundaj e Ferrara. Bifulco e Cianci i riferimenti offensivi.

Undici tipo anche per Tiozzo, con i quattro difensori Manfredi, Aprile, Barellini e Brignola a protezione di Lazar. Mediana a 2 con Ganci e Bianchini, alle spalle dei trequartisti Battista (originario proprio di Taranto), Idoyaga e Calabria. Dorato unico ariete offensivo. Un 4-2-3-1 flessibile, in quanto alternato ad un 3-4-3 in fase di possesso.

Primo tempo- È la tattica a padroneggiare i primi 45 minuti al “Vito Curlo”. Il primo squillo giunge al 4′, quando Bonetti è lesto ad arpionare una respinta difettosa di Lazar: il suo tiro viene respinto sulla linea da Barellini. Tuttavia, il Fasano prende subito in mano le redini del gioco. La disposizione degli uomini di Tiozzo consente di creare una superiorità numerica nella prima impostazione, raramente arginata dai rossoblù. Sugli scudi l’esterno Battista, nato proprio in riva allo Ionio e autore del primo tiro verso lo specchio della porta di Vannucchi, al 7′ di gioco. Bifulco e Cianci arrancano, troppo lezioso il primo e ancora in fase di rodaggio il secondo. Il Fasano, al contrario, cresce e al 19′ spreca una ghiotta occasione con Hidoyaga, calciando alto sugli sviluppi di un corner. Tuttavia, il risultato non si sblocca e le squadre vanno a riposo con un pareggio a reti bianche.

Secondo tempo- Nella girandola delle sostituzioni, Capuano cambia uomini e assetto di gioco. Fuori Heinz, Riggio, Bonetti e Cianci, dentro De Santis, D’Alessio, La Monica e Samele. Il tecnico rossoblù, dunque, applica un sistema a specchio per contrastare l’intraprendenza dei padroni di casa. I cambi rinvigoriscono gli ionici. Il dinamico D’Alessio macina chilometri sulla sinistra e colpisce la traversa al 46′. Nelle vesti di doppio-play, Zonta sale in cattedra e con un destro chirurgico trafigge Lazar e porta in vantaggio i suoi al 50′. Buona anche la prova di La Monica, autore di numerose sponde per i compagni: solo Aprile, sulla linea, gli nega la gioia del gol. L’azione è preludio del raddoppio, che arriva al 72′ grazie ad una rovesciata magistrale di Bifulco su assist di De Santis. Nel finale, spazio a Borgia, Papaserio, Capone e Finocchi. Il Taranto può guardare con entusiasmo al 3 settembre, data dell’esordio in campionato contro il Foggia. Prima di affrontare i Satanelli, gli uomini di Capuano sfideranno il Martina di Pizzulli nell’ultimo test pre stagionale, in programma il prossimo 27 agosto al Tursi.

Tabellino

Taranto (3-4-2-1): Vannucchi (Dal 46′ Loliva); Riggio (Dal 46′ De Santis), Antonini, Heinz (Dal 46′ D’Alessio); Kondaj (Dal 71′ Capone), Calvano (Dal 70′ Papaserio), Bonetti (Dal 46′ La Monica), Ferrara (Dal 72′ Borgia); Zonta (Dal 78′ Finocchi); Bifulco, Cianci (Dal 46′ Samele). All: Capuano

Fasano (4-2-3-1): Lazar (Dal 66′ Illuzzi); Manfredi (Dal 64′ Conticchio), Aprile, Barellini (Dal 64′ Amoruso), Brignola (Dall’84’ Iaia); Ganci (Dall’80’ Dos Santos), Bianchini (Dal 46′ Lezzi); Battista, Idoyaga (Dal 46′ Tricarico), Calabria (Dal 46′ Amoruso); Dorato (Dal 46′ Di Lonardo). All. Tiozzo

Ammoniti: Antonini (T) 57′; Ganci (F) 60′

Reti: Zonta 50′; Bifulco 70′

Recupero: 1′ p.t., 3′ s.t.

Spettatori: gara a porte chiuse

