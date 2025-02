Taranto, Zerbo valuta l’esonero di Murgia

Possibile un nuovo (incredibile) scossone nel Taranto. In queste ore, infatti, il Presidente in pectore Rinaldo Zerbo starebbe valutando la possibilità di esonerare l’allenatore Pino Murgia. Che il rapporto fosse incrinato lo si era capitato dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Zerbo a blunote.it nel post gara di Picerno: ‘Devo parlare con l’allenatore, ci sono cose che non mi sono piaciute come alcune sue dichiarazioni’.

