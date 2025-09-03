Taranto, zaini quaderni e libri per 100 “tippini”

TARANTO – TP ITALIA ha avviato una iniziativa di welfare Aziendale nella sede di TA consegnando regali e buoni libro ai figli meritevoli di 100 dipendenti. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: zaini Continue Reading Previous Taranto, Giudetti: “A Gaza situazione sempre più difficile”Next Taranto, Paolillo: “Brt, il sindaco ci convochi subito” potrebbe interessarti anche Massafra, politici e sportivi in campo per il match dell’amicizia 3 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, Paolillo: “Brt, il sindaco ci convochi subito” 3 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, Giudetti: “A Gaza situazione sempre più difficile” 3 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, Liviano chiede più treni per il territorio jonico 3 Settembre 2025 Leo Spalluto MediTa Festival, Taranto si accende con il rock sinfonico di Piero Pelù 3 Settembre 2025 Redazione Taranto, cocaina nascosta in cucina: in manette pregiudicato 3 Settembre 2025 Dante Sebastio
