Taranto, visite ginecologiche in webcam: oltre 400 le vittime. Identificato 40enne

Si sarebbe spacciato per ginecologo al telefono conquistando la fiducia delle sue vittime e chiedendo consultazioni tramite webcam. Oltre 400 le donne adescate in tutta Italia. Identificato il presunto autore, si tratta di un 40enne tarantino.

Il caso è stato raccontato da Antennasud lo scorso 2 novembre. A parlare è stata una delle vittime, una ragazza salentina, coraggiosa, che decise di denunciare e raccogliere le storie di altre donne presunte vittime dell’uomo.

Con l’accusa di violenza sessuale la Polizia, su delega della procura di Taranto, ha effettuato una perquisizione nei confronti del presunto falso ginecologo che, secondo l’accusa, faceva capire telefonicamente alle sue interlocutrici di essere a conoscenza di esami clinici effettuati in diverse strutture sanitarie in tutta Italia e diceva che probabilmente erano affette da infezioni vaginali gravi. Durante la perquisizione sono stati sequestrati smartphone, supporti di memoria e schede sim.

Gli episodi si sarebbero consumato da settembre 2021 e ha portato numerose donne a sporgere denuncia presso gli uffici della Polizia Postale a seguito della ricezione di telefonate da un uomo che si presentava come ginecologo. Il 40enne è stato identificato attraverso l’analisi dei dati telefonici e telematici, gli accertamenti effettuati su file audio delle telefonate registrate dalle vittime e, soprattutto, la collaborazione di queste ultime. La vicenda – spiega la Polizia – interesserebbe oltre 400 donne in tutta Italia i cui dati, dai primi riscontri, sembrerebbero stati ottenuti dalla consultazione di portali di annunci di compravendite on line.