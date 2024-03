TARANTO – Un gol di Fabbro allo scadere decide il match dello Iacovone tra Taranto e Virtus Francavilla. Per gli ionici tre punti che consentono di salire al terzo posto in classifica. La buona la prestazione della squadra di Villa, lascia ben sperare per la salvezza.



