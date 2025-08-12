Taranto: violenza sessuale verso donna affetta da parkinsonismo, 60enne ai domiciliari

Abusi, minacce, violenze e percosse per costringerla ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà: un incubo durato mesi, quello di una donna affetta da parkinsonismo, fino alla denuncia presentata lo scorso luglio nei confronti di un 60enne della provincia di Taranto, ora agli arresti domiciliari.

La denuncia della donna

Secondo quanto emerso nell’ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP Rita Romano, l’indagato e la presunta vittima si sarebbero incontrati nell’agosto dello scorso anno, tramite un loro conoscente. Quella che inizialmente pareva una normale relazione, però, sarebbe sfociata in numerosi atti di violenza sessuale da parte dell’uomo. La donna, infatti, avrebbe rivelato agli inquirenti le violenze subìte dal 60enne, il quale in diverse occasioni l’avrebbe colpita con schiaffi o le avrebbe lanciato uno stappa bottiglie dopo il rifiuto della donna di intrattenere pratiche sessuali, minacciandola anche con un taglierino.

In altre occasioni, dopo aver bevuto una bibita analcolica offertole dall’uomo, si sarebbe risvegliata con gli indumenti malmessi. Secondo gli investigatori, infatti, l’indagato avrebbe miscelato la bevanda con i farmaci usati dalla donna per curare la sua patologia, procurandole uno stato di incoscienza e abusando di lei. Rapporti che l’uomo avrebbe anche registrato contro la volontà della presunta vittima, sostenendo che li avrebbe condivisi sui social nel caso in cui avesse rifiutato altre prestazioni sessuali.

Dopo aver interrotto drasticamente la frequentazione, la donna avrebbe accidentalmente rincontrato il 60enne, il quale con sguardo minaccioso le avrebbe riferito che si sarebbero rivisti nuovamente, procurandole un attacco di panico. Armata di coraggio e decisa a porre fine all’incubo, la donna avrebbe denunciato l’accaduto, raccontando l’intera vicenda agli inquirenti.

La decisione del GIP

Il fascicolo è finito nelle mani del Pubblico Ministero Marzia Castiglia, la quale avrebbe chiesto i domiciliari per l’indagato. Una richiesta accolta dal GIP, dopo aver rilevato il pericolo di reiterazione del reato, ed eseguita nella giornata di ieri dalla Squadra Mobile della Questura di Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author