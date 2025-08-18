Taranto, violento scontro tra due auto in via Medaglie d’Oro

Un violento incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 18 agosto a Taranto, intorno alle ore 21, all’incrocio tra via Medaglie d’Oro e via Abruzzo.
A scontrarsi sono state una Ford Fiesta, con a bordo quattro ragazzi, e una Dacia Duster proveniente da viale Virgilio che, a seguito dell’impatto, si è ribaltata finendo contro un Fiat Doblò parcheggiato lungo la strada. All’interno della Duster viaggiava una famiglia con due bambini: tutti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le condizioni dei feriti sono ancora in fase di valutazione.
Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e della Croce Rossa Italiana, oltre ai vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere gli occupanti della Duster. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica e ha gestito la viabilità, con il traffico bloccato nel tratto interessato.
foto Francesco Manfuso
