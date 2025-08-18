18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Incidente stradale a Taranto (foto Francesco Manfuso)

Taranto, violento scontro tra due auto in via Medaglie d’Oro

Massimo Todaro 18 Agosto 2025
centered image

Incidente a Taranto tra via Medaglie d’Oro e via Abruzzo: feriti bambini e giovani, traffico paralizzato.

Un violento incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 18 agosto a Taranto, intorno alle ore 21, all’incrocio tra via Medaglie d’Oro e via Abruzzo.

A scontrarsi sono state una Ford Fiesta, con a bordo quattro ragazzi, e una Dacia Duster proveniente da viale Virgilio che, a seguito dell’impatto, si è ribaltata finendo contro un Fiat Doblò parcheggiato lungo la strada. All’interno della Duster viaggiava una famiglia con due bambini: tutti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le condizioni dei feriti sono ancora in fase di valutazione.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e della Croce Rossa Italiana, oltre ai vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere gli occupanti della Duster. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica e ha gestito la viabilità, con il traffico bloccato nel tratto interessato.

foto Francesco Manfuso

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto accende il countdown verso i Giochi del Mediterraneo 2026

18 Agosto 2025 Massimo Todaro

Martina Franca: successo per la seconda edizione di “Compà”

18 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Tassa di soggiorno: a Martina Franca aumentano le tariffe

18 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Taranto Beer Fest 2025, record di visitatori: 21mila in quattro giorni

18 Agosto 2025 Redazione

Tenta di rubare moto, poi la fuga contromano: arrestato

18 Agosto 2025 Marzia Baldari

Taranto, Vietri (FdI): “Costerà un milione di euro lo staff del sindaco”

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Brindisi, stato di agitazione lavoratori adi

18 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Taranto, violento scontro tra due auto in via Medaglie d’Oro

18 Agosto 2025 Massimo Todaro

Guasto a un velivolo, disagi all’aeroporto di Foggia

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Auto esce di strada a Borgo Mezzanone: grave un 26enne

18 Agosto 2025 Antonella D'Avola