Taranto | Violento schianto in Viale Ionio, un ferito

Violento schianto in Viale Ionio alle porte del centro abitato di Taranto. Per cause da accertare si è verificata una collisione frontale tra due auto, una Lancia Musa ed una Fiat 600, il bilancio è di due feriti, uno di questi è stato soccorso e trasportato all’ospedale SS. Annunziata e’ stato ricoverato in codice rosso, si tratta di un anziano di 67 anni che viaggiava a bordo della Fiat. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco, traffico notevolmente rallentato durante le operazioni di soccorso. Si ringrazia per le foto Francesco Manfuso