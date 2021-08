Taranto | Violento schianto alle porte della città

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi alle porte di Taranto, lo schianto è avvenuto tra due auto: Una Mercedes ed una Fiat 500 X nel primo tratto della strada statale Jonica 106. Feriti in maniera lieve coloro che viaggiavano a bordo delle due vetture, sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Stradale di Taranto che dovranno appurare la dinamica dell’accaduto. Intanto si è creata una lunga coda di auto, circa due chilometri subito dopo la Raffineria, traffico notevolmente rallentato in attesa del completamento delle operazioni di rimozione dei mezzi e di pulizia e messa in sicurezza della sede stradale.