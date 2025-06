Taranto, violento pestaggio in strada: arrestato un pregiudicato

Un uomo di 57 anni, pregiudicato e residente a Taranto, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di lesioni personali aggravate per un brutale pestaggio avvenuto ieri, mercoledì 11 giugno, nel centro cittadino. L’intervento è scattato dopo la segnalazione del personale del Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Annunziata, dove un uomo era stato trasportato in condizioni gravi, classificato in codice rosso, con evidenti ferite al volto e alla testa.

La vittima, in forte stato confusionale, non era in grado di fornire dettagli utili agli inquirenti. Tuttavia, gli investigatori della Squadra Mobile, sezione Falchi, hanno immediatamente avviato le indagini, risalendo all’identità del presunto aggressore grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’aggressione.

Il filmato ha documentato con chiarezza le fasi dell’attacco, che sarebbe scaturito da motivi di gelosia. L’uomo, identificato come il responsabile, è stato rintracciato nella propria abitazione. Al momento del fermo, indossava ancora gli stessi pantaloni ripresi nei video, visibilmente macchiati di sangue.

Messo di fronte all’evidenza, il 57enne ha ammesso le proprie responsabilità. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dei successivi provvedimenti.

