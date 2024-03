Taranto, violenta rissa in via Battisti (video)

TARANTO – Momenti di paura a Taranto in via Cesare Battisti nel primo pomeriggio del Sabato Santo. Per motivi da accertare è scoppiata una violenta rissa tra una decina di persone con calci, pugni e colluttazioni ripetute. Ad un cetro punto una delle persone coinvolte addirittura prende un cric dalla propria automobile per difesa e per minaccia.

Sul posto sono accorsi Polizia e Carabinieri per gli accertamenti del caso. Una persona, presumibilmente ferita, è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Continue Reading

Foto Francesco ManfusoVideo tratto da “Taranto è lui”