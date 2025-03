Taranto, Villa Verde: sit-in dei lavoratori contro i licenziamenti

Mobilitazione in difesa dei lavoratori della mensa della Casa di Cura Villa Verde di Taranto. Martedì 4 marzo, dalle 10:00 alle 12:00, davanti alla struttura sanitaria di Via Golfo di Taranto, si terrà un sit-in di protesta promosso da FISASCAT CISL e CISL FP Taranto Brindisi, contro quelli che definiscono licenziamenti ingiustificati da parte dell’azienda appaltatrice.

Le organizzazioni sindacali denunciano una riduzione del personale decisa senza alcun confronto con le parti sociali e senza valutare soluzioni alternative che garantiscano stabilità occupazionale. “Un taglio che colpisce i lavoratori ma anche la qualità del servizio offerto”, sottolinea Mariella Vinci, segretaria territoriale FISASCAT CISL Taranto Brindisi.

Dello stesso avviso Flavia Ciracì, segretaria territoriale CISL FP Taranto Brindisi, che ricorda come il sindacato avesse già proclamato lo stato di agitazione nei mesi scorsi: “È evidente che il management della Casa di Cura persevera in atteggiamenti inaccettabili. Non possiamo restare indifferenti”.

La FISASCAT CISL ha già chiesto un incontro urgente con Villa Verde e l’azienda appaltatrice. In assenza di risposte, la protesta proseguirà. “Invitiamo lavoratori, cittadini e istituzioni a partecipare per far luce su questa vicenda e garantire il rispetto dei diritti di chi lavora”, concludono i sindacati.

