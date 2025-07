Taranto: vigili in borghese contro abbandono rifiuti e incuria

Il sindaco Bitetti lancia il piano estate per una città più pulita e vivibile

Prosegue a Taranto l’impegno per il decoro urbano, con una serie di interventi mirati coordinati dal Comando di Polizia Locale su disposizione del sindaco Piero Bitetti. La stretta si inserisce nel quadro delle priorità amministrative, con particolare attenzione agli effetti delle alte temperature estive e alle implicazioni igienico-sanitarie connesse.

Nel dettaglio, è stata disposta l’intensificazione dei controlli in due ambiti principali: il conferimento dei rifiuti solidi urbani e la gestione delle deiezioni canine. Nel quartiere Borgo, gli agenti hanno presidiato la zona tra le 6:00 e le 12:00, con attività visibili per contrastare l’abbandono delle deiezioni, mentre nella fascia oraria 6:00-10:00 sono stati eseguiti controlli in abiti borghesi nella zona compresa tra Viale Virgilio e via Campania, dove la raccolta differenziata non è ancora attiva.

Durante queste operazioni, sono stati effettuati sopralluoghi sui cassonetti e elevate circa 30 sanzioni, in base all’Ordinanza Sindacale n. 23/2021, che disciplina modalità e orari del conferimento rifiuti. Controlli analoghi sono stati effettuati sul rispetto delle norme di igiene urbana, che impongono ai proprietari di cani di raccogliere i bisogni degli animali e lavare le superfici con acqua.

Parallelamente, è stato avviato un servizio di spazzamento notturno in collaborazione con Kyma Ambiente, nei quartieri Tre Carrare Battisti e Italia Montegranaro, affiancato da vigilanza della Polizia Locale. Il dato incoraggiante è la diminuzione delle rimozioni di veicoli in divieto di sosta notturno, scese da 24 a 12 in tre giorni, segno di una maggiore collaborazione da parte dei cittadini.

L’amministrazione rinnova l’appello alla cittadinanza affinché contribuisca attivamente al mantenimento di una città pulita, ordinata e accogliente, nel rispetto degli spazi pubblici e del benessere collettivo.

