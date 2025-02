Taranto, Vigili del Fuoco: ‘Carenze uomini e mezzi mettono a rischio soccorsi’

L’incendio divampato l’8 febbraio scorso al terzo piano di una palazzina in via San Martino, nella zona nord di Castellaneta, ha evidenziato le difficoltà operative dei Vigili del Fuoco della provincia di Taranto. Nonostante il loro spirito di sacrificio e abnegazione, la carenza di uomini e mezzi sta compromettendo l’efficacia del servizio di soccorso tecnico urgente.

Le sigle sindacali FP CGIL VV.F., CONAPO, FNS CISL e UIL PA VVF hanno denunciato la situazione con un appello alle autorità affinché intervengano con misure concrete. La richiesta principale è il potenziamento del comando provinciale di Taranto, con l’assegnazione di nuovi mezzi e personale. In particolare, si chiede il passaggio del distaccamento di Castellaneta da SD3 a SD4, con l’aggiunta di autoscala e autobotte, e il rafforzamento del distaccamento di Manduria per garantire una piena operatività dei servizi di supporto.

La denuncia mette in evidenza anche le difficoltà legate ai tempi di percorrenza tra la sede centrale e le sedi distaccate, un fattore critico in un territorio complesso come quello tarantino. I sindacati sollecitano quindi un intervento immediato per garantire ai cittadini un soccorso tempestivo ed efficace.

