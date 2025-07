Taranto, Vietri sulle dimissioni di Bitetti: “Fugge dalle responsabilità”

Il consigliere comunale di FdI: “Maggioranza impreparata e divisa, chi governa questa città non può permettersi ambiguità”

Giampaolo Vietri, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, interviene con una nota stampa sulle dimissioni di Piero Bitetti, sindaco di Taranto, sottolineando le responsabilità della maggioranza e criticando l’ambiguità della linea politica tenuta in questi mesi.

“Diciamocela tutta, prima di rimettere il mandato Bitetti avrebbe dovuto chiarire la posizione della sua maggioranza, che ha vinto le elezioni e che quindi ha la responsabilità di governare. Invece emerge una coalizione divisa, priva di una linea comune, da cui scaturiscono oggi queste dimissioni”, afferma Vietri.

Secondo il consigliere comunale, a mancare è stata una direzione univoca, anche da parte dello stesso sindaco. “Bitetti ha parlato ai lavoratori come se fosse favorevole alla continuità produttiva, mentre con i cittadini ha assunto toni contrari alla prosecuzione dell’attività nello stabilimento. Un giorno ha invocato le compensazioni, il giorno dopo si è detto contrario all’AIA. Ha dato l’impressione di essere d’accordo con tutti e con nessuno, a seconda delle situazioni”, prosegue Vietri.

Per l’esponente dell’opposizione, amministrare una città non può ridursi a un “gioco di equilibrismi”. Serve la capacità di assumersi la responsabilità delle scelte. “Chi ha vinto le elezioni deve avere il coraggio di decidere con chiarezza, qualsiasi siano le scelte da compiere. La questione ex ILVA era ben nota già in campagna elettorale, chi si è candidato non può arrivare impreparato”.

Vietri conclude con un invito netto: “Se questa è la dimostrazione di capacità, determinazione e visione della nuova amministrazione per affrontare le difficoltà, e non sarà certo l’ultima, allora è meglio che si traggano subito le dovute conseguenze e si torni a casa”.

