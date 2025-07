Taranto, Vietri: “I cittadini puliscono le strade, ma il Comune dov’è?”

Il consigliere FdI: “Tasse alte e sporcizia ovunque, l’amministrazione si dia da fare. La città è bellissima, ma abbandonata e non possiamo accettarlo”

“I cittadini fanno la loro parte, ma il Comune dov’è?”. È la domanda che Giampaolo Vietri, esponente di Fratelli d’Italia, pone all’amministrazione comunale denunciando la situazione igienico-sanitaria sempre più grave in numerose aree della città.

“Non possiamo continuare ad attribuire la colpa del degrado urbano soltanto all’inciviltà di pochi. A Taranto ci sono tanti cittadini virtuosi che, mossi da amore per la propria città, si organizzano spontaneamente per ripulire strade e marciapiedi”, osserva Vietri sottolineando come questi gesti mettano però in evidenza la latitanza degli organi pubblici preposti alla gestione dell’igiene urbana.

Nei giorni scorsi, Vietri ha scritto all’amministrazione comunale sollecitando interventi urgenti di sanificazione, evidenziando la presenza diffusa di blatte e l’inefficienza della raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle zone più decentrate del territorio comunale.

“Non servono pulizie di facciata, ma trattamenti mirati con prodotti adeguati”, spiega il consigliere che chiede un’azione decisa, anche alla luce delle tasse comunali sempre più alte. “Dal punto di vista igienico-sanitario siamo ai minimi storici, ed è inaccettabile considerato che la Tari continua a salire mentre i servizi non migliorano”, prosegue.

Con l’insediamento della nuova giunta, Vietri chiede che le promesse sugli interventi straordinari di pulizia diventino realtà, evitando ai tarantini un’intera estate immersi nella sporcizia.

“Taranto è bellissima, amata da chi la vive e da chi la visita. Pretendiamo efficienza, pulizia e decoro. La città è di tutti, merita di essere rispettata e curata”, conclude.

