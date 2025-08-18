Taranto, Vietri (FdI): “Costerà un milione di euro lo staff del sindaco”

Secondo Giampaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Taranto, le assunzioni volute dal sindaco Piero Bitetti per il proprio staff avranno un costo complessivo di oltre un milione di euro nei prossimi cinque anni.

“Sul sito istituzionale dell’ente stanno comparendo i primi atti di nomina dei collaboratori scelti direttamente dal sindaco, ognuno dei quali peserà sulle casse comunali circa 40 mila euro l’anno tra stipendio lordo, oneri e Irap. Il piano prevede cinque assunzioni, che nel quinquennio comporteranno una spesa pari a un milione”, sottolinea Vietri.

“La domanda è inevitabile: quali funzioni non potrebbe svolgere il sindaco con l’organico già a disposizione? Bitetti ha il supporto della direzione e della segreteria del gabinetto, di otto assessori, dei dirigenti e degli amministratori delle società partecipate, oltre a venti consiglieri comunali di maggioranza. Tutte risorse che avrebbero potuto aiutarlo senza pesare così sulle finanze cittadine”, continua il capogruppo di FdI Taranto.

“Avrebbero potuto destinare quelle somme a interventi concreti per la città: dalla manutenzione ai servizi sociali, fino alla sicurezza e al decoro urbano. Invece, saranno per un ristretto gruppo di collaboratori di fiducia del sindaco. Una scelta che dimostra un uso poco parsimonioso ed efficace delle risorse pubbliche, lontano dalle reali necessità dei tarantini”, conclude Giampaolo Vietri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author