27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Giampaolo Vietri

Taranto, Vietri (FdI) chiede chiarezza sul “caso Gira”

Dante Sebastio 27 Agosto 2025
Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale: “Trasparenza indispensabile per tutelare le istituzioni”

Giampaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale di Taranto, interviene sulla vicenda che riguarda Giorgia Gira, nominata presidente di Kyma Mobilità dal sindaco Piero Bitetti, chiedendo la massima trasparenza attraverso la Commissione di Garanzia e Controllo.

“Al centro della questione ci sarebbero, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, due nodi: una presunta situazione di incompatibilità con l’incarico e l’affitto di un immobile riconducibile al compagno della presidente, che sarebbe stato locato dall’Amat dopo la sua nomina”, scrive Vietri in una nota.

“Vogliamo vederci chiaro – aggiunge -. Ho chiesto formalmente che la Commissione acquisisca tutta la documentazione relativa, perché quando emergono dubbi su incompatibilità e locazioni pubbliche non siamo di fronte a questioni private: è in gioco la credibilità delle istituzioni”.

Secondo Vietri, non si tratta di semplici episodi di cronaca amministrativa, ma di vicende che richiedono chiarezza assoluta: “La trasparenza non è un optional, ma la condizione minima per garantire fiducia e rispetto verso le istituzioni. La Commissione dovrà valutare nel dettaglio le carte, auspicando che non ci siano stati comportamenti in conflitto con le norme di correttezza istituzionale”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia conclude ribadendo che la politica non può sottrarsi al compito di vigilare “Dipanare ogni dubbio non è solo opportuno, ma indispensabile: la politica non può girarsi dall’altra parte, ha l’obbligo di garantire chiarezza”.

