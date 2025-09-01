Taranto, Vietri: “Eliminazione sosta al Borgo colpo ai commercianti”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia: “Decisione assurda del Comune, senza parcheggi attività in grande difficoltà”

Nuova polemica a Taranto sull’eliminazione della sosta per interi isolati del Borgo, disposta fino al 31 dicembre a causa dei lavori in corso. A criticare duramente la scelta è Giampaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune, che in una nota parla di decisione “assurda e penalizzante per i commercianti”.

Secondo Vietri, l’amministrazione avrebbe dovuto individuare soluzioni alternative prima di imporre il divieto, evitando di scaricare sulle attività economiche e sui residenti il peso di scelte “tecniche e politiche poco ponderate”.

“In un momento già delicato per l’economia tarantina, a rimetterci saranno i negozi e gli esercizi di vicinato, con ricavi già ridotti e grandi difficoltà ad attrarre clientela” ha sottolineato il consigliere evidenziando come l’apertura dei parcheggi interni della Caserma Mezzacapo non sia sufficiente a coprire il fabbisogno.

Il rischio, aggiunge Vietri, è che l’assenza di sosta possa compromettere anche il periodo natalizio, tradizionalmente vitale per le vendite. “Così gli incassi saltano ma restano tasse e TARI da pagare: una situazione insostenibile per centinaia di attività”, afferma.

Il consigliere sollecita quindi l’amministrazione comunale ad attuare “azioni straordinarie e immediate” per limitare i danni al tessuto commerciale della città.

