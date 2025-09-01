1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Vietri: “Eliminazione sosta al Borgo colpo ai commercianti”

Dante Sebastio 1 Settembre 2025
centered image

Il capogruppo di Fratelli d’Italia: “Decisione assurda del Comune, senza parcheggi attività in grande difficoltà”

Nuova polemica a Taranto sull’eliminazione della sosta per interi isolati del Borgo, disposta fino al 31 dicembre a causa dei lavori in corso. A criticare duramente la scelta è Giampaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune, che in una nota parla di decisione “assurda e penalizzante per i commercianti”.

Secondo Vietri, l’amministrazione avrebbe dovuto individuare soluzioni alternative prima di imporre il divieto, evitando di scaricare sulle attività economiche e sui residenti il peso di scelte “tecniche e politiche poco ponderate”.

“In un momento già delicato per l’economia tarantina, a rimetterci saranno i negozi e gli esercizi di vicinato, con ricavi già ridotti e grandi difficoltà ad attrarre clientela” ha sottolineato il consigliere evidenziando come l’apertura dei parcheggi interni della Caserma Mezzacapo non sia sufficiente a coprire il fabbisogno.

Il rischio, aggiunge Vietri, è che l’assenza di sosta possa compromettere anche il periodo natalizio, tradizionalmente vitale per le vendite. “Così gli incassi saltano ma restano tasse e TARI da pagare: una situazione insostenibile per centinaia di attività”, afferma.

Il consigliere sollecita quindi l’amministrazione comunale ad attuare “azioni straordinarie e immediate” per limitare i danni al tessuto commerciale della città.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Lido abusivo nel Tarantino: titolare denunciato e multato

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

Taranto, sequestra e aggredisce convivente: arrestato 49enne

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, Urso: “Manifestazioni entro 15 settembre, gara entro novembre”

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

Cgil: «Fermiamo le barbarie», sabato presidio a Taranto

1 Settembre 2025 Marzia Baldari

Taranto, mobilitazione Cgil per Gaza: arriva anche il sostegno del Comune

1 Settembre 2025 Marzia Baldari

Taranto, scontro auto-moto in pieno centro. Due in ospedale

1 Settembre 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Potenza, inaugurata una nuova farmacia nell’ospedale San Carlo

1 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

“E tu splendi invece”: il festival che ricorda Giulia Gioia

1 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Foggia, arriva Daniel Fossati in prestito dal Genoa

1 Settembre 2025 Anthony Carrano

Tir in fiamme sulla tangenziale di Bari

1 Settembre 2025 Antonella Fazio